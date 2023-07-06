В Туве подтвердили пятый случай сибирской язвы

По данным Роспотребнадзора, состояние заболевших стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь

ТАСС, 6 июля. Пятый случай заболевания сибирской язвой подтвержден в Туве. Об этом в четверг сообщило управление регионального Роспотребнадзора.

"В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован еще один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние заболевших стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. "В очаге против сибирской язвы вакцинировано более 150 человек. Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Накануне региональный Минздрав сообщил, что в больницы республики доставлено шесть человек с предварительным диагнозом "сибирская язва". Из них у четырех диагноз был подтвержден. У одного заболевшего инфекция не обнаружена.

Прокуратура республики 30 июня сообщала, что в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы местный житель госпитализирован с диагнозом "сибирская язва" после посещения чабанской стоянки. В хозяйстве, где находился мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы. На стоянке постоянно проживают шесть человек, среди которых четверо детей. За ними организовано медицинское наблюдение с ежедневным осмотром кожных покровов и ежедневным двукратным измерением температуры тела. По данным Россельхознадзора, в убое зараженного животного и разделки его туши участвовали четыре человека.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет.