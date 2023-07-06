В Свердловской области ликвидировали четыре природных пожара за сутки

В тушении пожаров задействованы 330 человек и 80 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали четыре природных пожара на площади 106 га за прошедшие сутки в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области действуют 16 природных пожаров на площади, пройденной огнем, 2,2 тыс. га.

"Сотрудниками Авиалесоохраны, лесоохраны и добровольцами за сутки ликвидировано четыре возгорания в Алапаевском, Гаринском, Невьянском и Таборинском районах Свердловской области на площади 106 га. По данным на конец дня 5 июля локализованы и не распространяются лесные пожары в Белоярском, Гаринском, Камышловском, Невьянском и Новолялинском районах", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, в тушении пожаров задействованы 330 человек и 80 единиц техники. При этом с сегодняшнего дня ослаблен противопожарный режим и разрешена эксплуатация мангалов. А с 7 июля в регионе разрешат посещение лесов.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.