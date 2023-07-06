6 июля, 09:23,
обновлено 6 июля, 10:05

В Краснодаре произошел пожар в двухэтажном доме

Площадь возгорания составила 200 кв. м

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Возгорание жилого двухэтажного дома на площади 200 кв. м произошло в Краснодаре, пожарные приступили к тушению, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Пожар [возник] по адресу: Краснодар, улица Новая. В 11:39 мск по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание жилого двухэтажного дома на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара от МЧС России привлечены 16 человек личного состава, 4 единицы техники.

Позже стало известно, что открытое горение ликвидировали. "В 11:59 мск [объявлена] локализация пожара на площади 200 кв. метров, в 12:16 мск - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ведомства. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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