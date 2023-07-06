6 июля, 09:30

В Новосибирске остановилось колесо обозрения

Пожарные и спасатели эвакуировали семерых человек

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Пожарные и спасатели эвакуировали из остановившегося колеса обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске семерых человек. Люди застряли в трех кабинках, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

Высота колеса обозрения 67 м. "В трех застрявших кабинах остались семь человек. Пожарные при помощи трехколенной лестницы эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. Еще четверых спасатели вызволили, прокрутив вручную колесо обозрения", - говорится в сообщении.

Днем в четверг Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону сообщил, что на Михайловской набережной города остановилось колесо обозрения. Никто не пострадал. В спасательной операции принимали участие 15 человек и 5 единиц техники. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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