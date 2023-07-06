В Костроме суд приговорил 64-летнего педофила к 6 годам колонии

Пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила, что также ему дали запрет на работу с детьми сроком на 10 лет

ТАСС, 6 июля. Суд в Костроме признал виновным 64-летнего местного жителя виновным в действиях сексуального характера в отношении двух малолетних детей. Ему назначено наказание в виде 6 лет колонии строгого режима с запретом работать с детьми на 10 лет, сообщала в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми, сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.

Фигурант признан виновным по пункту "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в отношении двух несовершеннолетних). Как рассказали в пресс-службе Костромского суда, прошлым летом подсудимый во дворе многоквартирного дома по очереди подошел к двум малолетним и стал трогать их за обнаженные части для удовлетворения своего сексуального влечения. В обоих случаях дети испугались и убежали.