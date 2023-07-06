6 июля, 09:54

На Сахалине Ан-24 совершил посадку с четвертой попытки

Начальник аэропорта Алексей Шабанов сообщил, что пострадавших нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Самолет Ан-24, направлявшийся по маршруту Хабаровск - Ноглики (север Сахалина), в четверг трижды не мог совершить посадку на Сахалине. Приземление произошло только с четвертой попытки, никто не пострадал, сообщил ТАСС начальник аэропорта Алексей Шабанов.

"Борт авиакомпании "Ангара" выполнял рейс в Ноглики из Хабаровска, на посадку зашел с четвертой попытки. Экипаж воздушного судна и диспетчерская аэропорта отработали штатно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - рассказал собеседник агентства без подробностей.

Причина произошедшего пока не уточняется.

По информации СМИ, специалисты винят в произошедшем сильный туман и попутный ветер. Также сообщается, что самолет при посадке начало качать вверх-вниз. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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