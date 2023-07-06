AP: в США расследуют жестокое обращение полиции с афроамериканкой

Как свидетельствуют записи с нательных камер сотрудников правоохранительных органов, один из полицейских грубо схватил женщину, распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика, а затем повалил ее на землю, надавливая коленом на ее шею и плечи

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Полиция округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, начала разбирательство по факту жестокого обращения помощников шерифа с задержанной афроамериканкой. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.

По его данным, 24 июня в городе Ланкастер двое правоохранителей задержали мужчину и женщину, чья внешность соответствовала описанию преступников, ограбивших продуктовый магазин. Как свидетельствуют записи с нательных камер сотрудников правоохранительных органов, один из полицейских грубо схватил женщину, распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика, а затем повалил ее на землю, надавливая коленом на ее шею и плечи. На записи слышны крики женщины кричит "Я не могу дышать!" и "Я ничего не сделала!", а также слова задержанного мужчины о том, что его спутница больна раком.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна назвал инцидент "тревожным". Он утверждает, что ему стало известно о произошедшем только спустя шесть дней. Сейчас оба помощника шерифа, участвовавших в задержании, отстранены от работы. По словам Луны, тяжесть возможного наказания варьируется от письменного выговора до увольнения.

Адвокат одного из правоохранителей Том Ю заявил, что его клиенту пришлось применить силу, поскольку женщина оказывала сопротивление при задержании. Он утверждает, что его подзащитный подошел к женщине, чтобы задержать ее, на что она ответила: "Ты меня не тронешь!".

25 мая 2020 года полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) использовали при аресте афроамериканца Джорджа Флойда удушающий прием. Вскоре после этого мужчина умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями со стражами порядка, многочисленными случаями мародерства и вандализма.