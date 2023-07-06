6 июля, 10:19

СМИ: в Японии водитель грузовика сбил трех школьников

Водителя арестовали по подозрению в попытке совершения убийства, сообщил телеканал NHK

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Водитель малогабаритного грузовика в четверг заехал на территорию начальной школы в городе Курихара на северо-востоке Японии, где сбил троих детей. Об этом сообщил телеканал NHK.

Пострадавшие школьники находятся в сознании, они были доставлены в ближайшую больницу. Сотрудники местной полиции допросили водителя, после чего он был арестован по подозрению в попытке совершения убийства.

Следователи продолжают работу на месте инцидента для установления обстоятельств произошедшего. 

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Япония
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