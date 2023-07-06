В Москве за хранение кокаина с целью сбыта арестовали украинского бизнесмена Олега Гуржия

В правоохранительных органах сообщили, что ФСБ также проверяет его на причастность к финансированию террористических групп, находящихся на территории РФ

МОСКВА, 6 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Украинский бизнесмен Олег Гуржий арестован в Москве по обвинению в хранении кокаина с целью дальнейшего сбыта. Как уточнили ТАСС в четверг в правоохранительных органах, ФСБ также проверяет его на причастность к финансированию террористических групп, находящихся на территории РФ.

"Сотрудники правоохранительных органов при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России задержали в Москве уроженца Киева и известного украинского предпринимателя Олега Гуржия в рамках расследования уголовного дела о хранении с целью сбыта наркотических веществ. После допроса следствие ходатайствовало перед столичным судом об аресте обвиняемого до середины августа. Ходатайство было удовлетворено. Также проверяется информация о его причастности к финансированию террористических групп, находящихся на территории Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов, Гуржий проживал в Москве у своей сожительницы, бывшей модели Виктории Зиновьевой, чьи дети в настоящее время находятся на учебе в Лондоне. "По оперативным данным, он именно через свою сожительницу, которая была с ним задержана и допрошена в статусе свидетеля, внедрился в московский бомонд" - уточнил собеседник агентства. При этом в правоохранительных органах добавили, что все окружение Зиновьевой "находится под оперативным наблюдением как потенциально связанное с украинским следом".

Официальными комментариями представителей бизнесмена ТАСС не располагает.