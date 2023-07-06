Глава МИД Венгрии сравнил беспорядки во Франции с гражданской войной

Петер Сийярто считает, что эти события произошли в результате "абсолютно неудачной миграционной политики"

БУДАПЕШТ, 6 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сравнил беспорядки во Франции с гражданской войной и заявил, что не хочет, чтобы такое происходило в его стране. Выступая в четверг на пресс-конференции после встречи в Будапеште с министром экономики Омана, он высказал мнение о том, что это стало следствием ошибочной политики Евросоюза в области миграции.

"В одной из самых сильных стран Европы, в одном из самых известных городов континента в XXI веке произошли события, которые можно считать гражданской войной", - сказал глава МИД по поводу беспорядков и погромов в Париже и других французских городах.

"Мы в Венгрии не хотим ничего подобного. Мы не хотим, чтобы террор и страх царили на улицах Будапешта. Мы не хотим, чтобы нам было страшно выходить вечером на улицу, потому что неизвестно, будут ли они линчевать нас, подожгут ли они машину, подожгут ли они мэрию, будут ли они бить окна в детских садах", - подчеркнул Сийярто, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр считает, что события во Франции произошли в результате "абсолютно неудачной миграционной политики", проводившейся Евросоюзом в течение последних восьми лет. "Ясно также, что все, что мы слышали в последние годы о мультикультурализме, о фантастическом успехе социальной интеграции в Западной Европе, - сказки и ложь", - отметил Сийярто.

Венгерское правительство занимает жесткую позицию в отношении нелегальной миграции и последовательно выступает против допуска на свою территорию экономических мигрантов и беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. Венгрия вместе с Польшей выступила против подготовленного недавно Еврокомиссией нового миграционного плана, который был предложен всем членам ЕС. Будапешт и Варшава заявили, что не намерены выполнять рекомендации Брюсселя, предусматривающие расселение мигрантов по квотам в европейских странах. Венгерское руководство заявляет, что "эти проблемы должны решаться в местах их возникновения", хотя и при соответствующей помощи Евросоюза.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, взят под стражу.