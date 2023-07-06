В Кузбассе двое подростков до смерти избили жителя Новокузнецка

Оперативники задержали подозреваемых

КЕМЕРОВО, 6 июля. /ТАСС/. Двое подростков задержаны в Кузбассе, их обвиняют в избиении до смерти жителя Новокузнецка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 5 июля текущего года подозреваемые отправились к частному дому знакомого местного жителя, чтобы поговорить с ним. 53-летний мужчина встретил подростков на улице, где они под надуманным предлогом в ходе конфликта стали руками и ногами наносить мужчине множественные удары. От полученных повреждений потерпевший потерял сознание, подростки с места преступления скрылись", - говорится в сообщении.

Избитого мужчина обнаружил сосед, который и вызвал скорую помощь. Однако потерпевший умер уже в медицинском учреждении, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Оперативники задержали подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения.