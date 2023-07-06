6 июля, 10:40,
обновлено 6 июля, 10:54

Олега Митволя перевели под домашний арест

Председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" арестовали по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро

ТАСС, 6 июля. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил меру пресечения с СИЗО на домашний арест в отношении председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя, арестованного ранее по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро.

Читайте также
Красноярский суд продлил арест Митволю по делу о хищении средств при строительстве метроФСБ завершила расследование дела Митволя о хищении при строительстве метро в Красноярске

Об этом ТАСС сообщил в четверг его адвокат Александр Обозов.

"5 июля 5-й апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил апелляционные жалобы защитников Митволя на постановление Красноярского краевого суда о продлении Митволю срока содержания под стражей. Суд решение отменил и принял новое, в котором отказал следователю в ходатайстве о продлении нашему подзащитному срока содержания под стражей и отправил его под домашний арест в Красноярске", - рассказал защитник.


  

Теги:
РоссияКрасноярский крайМитволь, Олег Львович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация