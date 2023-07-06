6 июля, 10:46

В Вологде семь человек отравились после посещения суши-бара

Проводится эпидемическое расследование

ТАСС, 6 июля. Семь человек госпитализированы с отравлением в Вологодскую инфекционную больницу после посещения одного из суши-баров Вологды. Проводится эпидемическое расследование, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Вологодской области.

"Семь человек госпитализированы, находятся в инфекционной больнице, детей среди них нет. Проводится эпидемическое расследование с отбором проб, с обследованием персонала и другие противоэпидемические мероприятия", - сообщил ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора про области Алексей Бубнов.

По официальным данным областного департамента здравоохранения, люди госпитализированы с проявлениями кишечной инфекции и связывают свое состояние с посещением одного из суши-баров Вологды. 

Теги:
РоссияВологодская область
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