В Вологде семь человек отравились после посещения суши-бара

Проводится эпидемическое расследование

ТАСС, 6 июля. Семь человек госпитализированы с отравлением в Вологодскую инфекционную больницу после посещения одного из суши-баров Вологды. Проводится эпидемическое расследование, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Вологодской области.

"Семь человек госпитализированы, находятся в инфекционной больнице, детей среди них нет. Проводится эпидемическое расследование с отбором проб, с обследованием персонала и другие противоэпидемические мероприятия", - сообщил ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора про области Алексей Бубнов.

По официальным данным областного департамента здравоохранения, люди госпитализированы с проявлениями кишечной инфекции и связывают свое состояние с посещением одного из суши-баров Вологды.