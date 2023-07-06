Суд в Петербурге прекратил дело об инциденте с каретой на Дворцовой площади

Дело прекращено в связи с примирением потерпевших с обвиняемым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Суд Петербурга прекратил производство по делу об инциденте с лошадьми на Дворцовой площади, где пострадали четыре человека, включая двоих детей, в связи с примирением потерпевших с обвиняемым, который выплатил им компенсации, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Мировой судья судебного участка №199 Санкт-Петербурга рассмотрела уголовное дело в отношении Романа Максимова, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ. <…> В судебном заседании от Максимова и потерпевших поступили ходатайства о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон. Максимов заплатил потерпевшим 350 тыс. рублей. Суд производство прекратил", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 2 января 2023 года Максимов подошел к карете, запряженной двумя лошадьми на Дворцовой, и, осознавая, что его действия могут создать угрозу безопасности, запрыгнул на спину одной из лошадей, после чего начал подгонять последнюю, нанося ей удары ногами по бокам. В результате он спровоцировал лошадей к движению вместе с гужевой повозкой в сторону массового скопления людей. В итоге карета наехала на граждан, в том числе на двух взрослых и двух несовершеннолетних.