Экс-директор "Листвяжной" получил два года колонии за взятки сотрудникам Ростехнадзора

В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области уточнили, что взятки были переданы за формальное проведение проверок соблюдения требований промышленной безопасности на предприятии

КЕМЕРОВО, 6 июля. /ТАСС/. Беловский городской суд Кемеровской области приговорил к двум годам колонии бывшего директора шахты "Листвяжная" за дачу взяток углем сотрудникам Ростехнадзора.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Подсудимый признан виновным в совершении трех преступлений по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий). Так, в 2020-2021 годах он передал через посредника трем инспекторам одного из территориальных отделов Сибирского управления Ростехнадзора уголь для личных нужд.

В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области уточнили, что взятки были переданы за формальное проведение проверок соблюдения требований промышленной безопасности на предприятии. Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал.

Уголовное дело было возбуждено по результатам масштабных прокурорских проверок, которые начались в Кузбассе в прошлом году после аварии на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек.