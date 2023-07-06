6 июля, 11:04

В США двое пожарных погибли при эвакуации людей с горящего судна

Пожар произошел на грузовом судне в порту города Ньюарк

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Двое пожарных погибли во время проведения операции по эвакуации людей с грузового судна в порту города Ньюарк (штат Нью-Джерси), на борту которого начался пожар. Об этом в четверг сообщил начальник пожарной охраны Ньюарка Руфус Джексон.

"Некоторые члены команды судна предприняли попытку потушить пожар, - приводит его слова телеканал ABC News. - Двое пожарных погибли во время проведения операции по эвакуации людей".

По сообщению мэра Ньюарка Раса Барака, пожар локализован, но все еще не потушен.

Группа пожарных была направлена в морской порт Ньюарк-Элизабет в среду примерно в 21:30 по местному времени (04:30 мск 6 июля) после возгорания нескольких автомобилей на борту грузового судна Grande Coaster Eadoirio. Всего на судне находится около 5 тыс. транспортных средств. 

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