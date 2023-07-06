Мужчина пострадал при обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавший находится в тяжелом состоянии

БЕЛГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Мужчина получил проникающее осколочное ранение брюшной полости при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Новопетровка Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Есть один пострадавший - у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона.

Губернатор добавил, что подомовой обход территории села продолжается.