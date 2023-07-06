В Заполярье впервые ввели карантин по птичьему гриппу

Причиной стало выявления болезни у сизых чаек

МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Ветеринарный карантин по птичьему гриппу впервые был введен в Мурманской области после выявления болезни у сизых чаек. Эпизоотический очаг - береговая линия губы Ура Баренцева моря и устья реки Ура, где в радиусе 5 км нельзя находиться людям и домашним животным, сообщили в четверг в региональном оперштабе.

"В регионе будет введен карантин по гриппу птиц. Он коснется в основном подсобных хозяйств, в которых разводят домашнюю птицу. Введение в регионе особого режима обязывает фермеров перевести птиц на закрытое содержание и выполнять ряд ветеринарных правил содержания поголовья", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в оперштабе, это первый случай введения карантина по гриппу птиц в Мурманской области.

Отмечается, что ветеринарный карантин был введен после того, как Мурманская областная ветеринарная лаборатория выявила грипп птиц у сизых чаек в районе береговой линии губы Ура Баренцева моря и устья реки Ура. "В радиусе 5 км ветеринары обозначат эпизоотический очаг лентой и выставят круглосуточный пост. На этой территории нельзя находиться людям и домашним животным", - пояснили в оперштабе.

Очаг заболевания был обнаружен там, где нет присутствия человека, на противоположном от жилого массива берегу реки Ура. До очага человеку можно добраться только на лодке, однако птицы легко могут перенести заболевание по воздуху, добавили в оперштабе, отметив, что в Мурманской области в личных подсобных хозяйствах содержится около 1 тыс. голов птиц.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание птиц, которое может передаваться человеку. Жителей региона просят быть осторожными и соблюдать правила гигиены. Комитет по ветеринарии Мурманской области призывает жителей покупать мясо птиц только в местах санкционированной торговли.