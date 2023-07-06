В КБР перед судом спустя 26 лет предстанет подделавший ценные бумаги на 500 млн рублей

В ходе допроса обвиняемый признался в совершении преступления

НАЛЬЧИК, 6 июля. /ТАСС/. Суд в Кабардино-Балкарии (КБР) рассмотрит уголовное дело в отношении подделавшего 26 лет назад облигации на 500 млн рублей, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователями СУ МВД по КБР направлено в суд уголовное дело в отношении 59-летнего жителя одного из соседних регионов. Мужчина 26 лет находился в розыске по обвинению в изготовлении в целях сбыта поддельных ценных бумаг. В ходе предварительного расследования установлено, что летом 1997 года обвиняемый и трое местных жителей приобрели оргтехнику, с ее помощью изготовили 500 поддельных облигаций республиканского займа Министерства финансов КБР общей стоимостью 500 млн неденоминированных рублей, которые намеревались реализовать", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В 1999 году оперативники задержали троих соучастников подозреваемого, которые позже были осуждены. Организатор криминального бизнеса скрылся от следствия и был объявлен в розыск. "В январе 2023 года сотрудники МВД по КБР установили местонахождение разыскиваемого и задержали его. Установлено, что мужчина поменял паспорт и более 20 лет под вымышленными именем и фамилией жил в соседней республике", - отметила она.

В ходе допроса обвиняемый признался в совершенном преступлении.