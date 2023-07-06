В Москве арестовали женщину за убийство двадцатилетней давности

Она подозревается в убийстве своей родственницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы в четверг арестовал женщину, обвиняемую в убийстве своей свекрови, произошедшем 20 лет назад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы Ксении Давыдовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток, то есть до 3 августа 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Женщина подозревается в убийстве своей родственницы.

Как сообщили ранее в столичном СК, 12 апреля 2002 года в 20 м от проезжей части Севастопольского проспекта в городе Москве обнаружено тело женщины 1940 года рождения с признаками насильственной смерти. Раскрыть убийство удалось лишь спустя 20 лет.

Следователи выяснили, что Давыдова при участии неустановленного сообщника решила убить свекровь, чтобы завладеть ее квартирой и квартирой бывшего мужа. Давыдова и сообщник сняли квартиру в доме на улице Академика Арцимовича, пригласили потерпевшую как медицинского работника под предлогом сделать укол на дому. Там женщину несколько раз ударили по голове металлическим предметом. Женщина умерла на месте происшествия. "В ходе допроса обвиняемая вину признала в полном объеме", - заявили в СК.