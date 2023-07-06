Патрушев заявил, что с начала года в ЮФО совершено десять терактов

Секретарь Совбеза РФ призвал уделить особое внимание предотвращению атак

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. С начала этого года в Южном федеральном округе (ЮФО) совершено десять террористических актов, предотвращено девять, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Только в текущем году в округе уже совершено 11 преступлений террористической направленности, из которых 10 - террористических актов. Предотвращено 13 преступлений террористической направленности, в том числе 9 терактов", - сказал он на совещании в Краснодаре по вопросам безопасности в ЮФО.

Патрушев перечислил меры, которые надо принимать властям регионов округа "с учетом складывающейся оперативной обстановки". "Первое - важно обеспечить безопасность населения, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов. На этом направлении в первую очередь следует обеспечить антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры, энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Также, по его словам, надо "повысить уровень готовности органов управления, систем оповещения населения, сил и средств функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Кроме того, требуется "обеспечить своевременную профилактику распространения инфекционных заболеваний". Далее, надо "модернизировать территориальные аварийные и пожарно-спасательные подразделения, развивать современные методы ведения мониторинга пожарной и паводковой обстановки, в том числе с использованием систем видеонаблюдения", указал Патрушев. Он призвал "привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения, усилить контроль за их безопасностью".

Наконец, необходимо "усилить информационную работу с населением, своевременно доводить объективную информацию о складывающейся в регионе ситуации", подытожил секретарь Совбеза.