СБУ заочно предъявила блогеру Шарию новое обвинение

Ему грозит пожизненное заключение

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила блогеру Анатолию Шарию новое обвинение в государственной измене из-за видео с украинскими военнопленными, теперь в стране ему грозит пожизненное заключение.

"СБУ предъявила новое обвинение Шарию", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Уточняется, что ему предъявили обвинение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. В СБУ указали, что теперь блогеру грозит пожизненное заключение. Следствие утверждает, что вскрыло "новые факты информационно-подрывной деятельности" Шария, которые связаны с видео с украинскими военнопленными.

Шарий уже отреагировал на обвинения в своем телеграм-канале, заявив, что он "без проблем и без труда" докажет свою невиновность "в любом суде мира". Он подчеркнул, что записывал видео с украинскими пленными, так как к нему обращались их родственники. Блогер назвал сотрудников СБУ "клоунами" и "больными на голову".

В феврале прошлого года Шарию были предъявлены обвинения в государственной измене и нарушении равноправия граждан. В том же месяце Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера. Тогда же СБУ объявила его в розыск, а 1 марта запросила международную помощь для проведения следственных действий в рамках уголовного дела против Шария, проживающего в ЕС.