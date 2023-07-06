6 июля, 12:15

Совбез заявил о росте числа преступлений экстремистского характера на юге РФ на почти 13%

По словам секретаря СБ РФ Николая Патрушева, также выросло число попыток "проникновения на территорию России представителей радикальных и экстремистских структур с намерениями ведения подрывной деятельности"

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Число преступлений экстремистского характера на Юге России в 2023 году увеличилось почти на 13% на фоне значительного усиления попыток представителей радикальных и экстремистских структур проникнуть в РФ для подрывной деятельности, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев.

"Значительно возросли попытки проникновения на территорию России представителей радикальных и экстремистских структур с намерениями ведения подрывной деятельности. Рост преступлений экстремистского характера составил почти 13%", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по безопасности Южного федерального округа (ЮФО). 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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