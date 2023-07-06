Патрушев сообщил, что площадь лесных пожаров на юге России в 2023 году почти утроилась

Причинами большинства таких происшествия стали "нарушения гражданами правил пожарной безопасности", отметил секретарь Совбеза РФ

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в регионах Южного федерального округа (ЮФО) в нынешнем году возросла почти в три раза, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Серьезные риски представляют участившиеся пожары. Прохождение в округе пожароопасного сезона в текущем году свидетельствует об увеличении количества лесных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий. Площадь лесных пожаров увеличилась почти в три раза", - сказал он в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности в ЮФО.

"Причинами большинства лесных пожаров являются нарушения гражданами правил пожарной безопасности", - констатировал Патрушев.