Патрушев назвал плохое состояние гидросооружений причиной риска наводнений на юге России

Секретарь Совбеза также указал на "неудовлетворительную очистку русел рек"

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Вероятность наводнений в населенных пунктах Юга России по-прежнему высока, причина этого - плохое состояние гидротехнических сооружений и неудовлетворительная очистка русел рек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Высокой остается вероятность наводнений в населенных пунктах, в том числе в связи с плохим техническим состоянием гидротехнических сооружений и неудовлетворительной очисткой русел рек", - сказал Патрушев, выступая в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности в Южном федеральном округе.