6 июля, 12:24

Патрушев назвал плохое состояние гидросооружений причиной риска наводнений на юге России

Секретарь Совбеза также указал на "неудовлетворительную очистку русел рек"

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Вероятность наводнений в населенных пунктах Юга России по-прежнему высока, причина этого - плохое состояние гидротехнических сооружений и неудовлетворительная очистка русел рек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Высокой остается вероятность наводнений в населенных пунктах, в том числе в связи с плохим техническим состоянием гидротехнических сооружений и неудовлетворительной очисткой русел рек", - сказал Патрушев, выступая в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности в Южном федеральном округе. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация