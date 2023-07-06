На границе России и Латвии задержали украинца с оружием

Он пытался провезти револьвер Safari и пневматическую винтовку, а также оптические устройства для наблюдения за местностью

ПСКОВ, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники таможни на пункте пропуска Бурачки на границе России и Латвии в Псковской области задержали гражданина Украины, который пытался провезти на территорию РФ арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов, в их числе: револьвер Safari и пневматическая винтовка, а также оптические устройства для наблюдения за местностью. Нарушитель арестован, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба Северо-западного таможенного управления.

"Псковские таможенники в пункте пропуска Бурачки задержали 42-летнего гражданина Украины при попытке незаконно ввезти в Россию оружие, боеприпасы и снаряжение для ведения видеонаблюдения за различными объектами и местностью. Все незадекларированные товары изъяты. Гражданин Украины арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов и вооружения)", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении украинца возбуждено также дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ ("Недостоверное декларирование товаров"). Мужчина прибыл из Латвии за рулем микроавтобуса. Он подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал сведения о перемещаемых им личных вещах.

"Таможенники просканировали автомобиль с помощью инспекционно-досмотрового комплекса и направили транспортное средство на досмотр. В автомобиле среди личных вещей мужчины инспекторы обнаружили револьвер модели Safari РФ-430, изготовленный на Украине, с кобурой и ершиком для чистки ствола, 28 патронов к нему с маркировкой CaI. 4 mm Flobert, произведенную в Турции пневматическую винтовку и 75 пуль к ней. Разрешительных документов на оружие не было", - говорится в сообщении.

Кроме того, при мужчине найдены оптический прицел, бинокль, миниатюрная видеокамера, 7 различных электрических приборов, 2 линзы, 7 видеокамер, 5 роутеров, системные блоки, видеокарты, зарядные устройства, ноутбуки.