Основатель Grouр-IB Сачков не признал в суде вину в госизмене

Ему грозит до 25 лет лишения свободы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Основатель компании Grouр-IB, которая занимается исследованиями в области кибербезопасности, Илья Сачков в ходе первого заседания Мосгорсуда по существу его дела категорически отверг свою причастность к государственной измене. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Афанасьев.

"Мой подзащитный Сачков категорически опроверг свою причастность к госизмене, он не признает себя виновным. Сегодня прокуратура зачитала обвинительное заключение, Сачков высказал к нему свое отношение, после чего суд объявил перерыв", - сказал адвокат. Дело слушается в закрытом режиме, так как в нем содержатся секретные материалы.

Сачков обвиняется в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (госизмена). Ему грозит до 25 лет лишения свободы. Вину в госизмене, которая нанесла репутационный ущерб национальным интересам России, он не признает, как и сотрудничество с разведкой иностранных государств, сообщали ранее ТАСС в силовых структурах.

В 2016 году Сачков входил в список самых успешных в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входил в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.