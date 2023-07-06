В ДНР будут судить морпеха ВСУ за расстрел 21 жителя Мариуполя

Согласно данным прокуратуры, преступления были совершены в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) передала в суд дело морпеха Вооруженных сил Украины (ВСУ), по вине которого были расстреляны более 20 жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе надзорного органа.

"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александра Свинарчука", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года по команде Свинарчука был расстрелян 21 житель Мариуполя, еще 16 человек, попавших под обстрелы из автоматов, выжили. Согласно данным прокуратуры, это произошло на территории завода "Азовобщемаш". В качестве исполнителей выступили подчиненные Свинарчука - военнослужащие Виталий Антонов, Денис Рашпль и Иван Таран, дела в отношении которых уже находятся на рассмотрении суда.