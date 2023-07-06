В Воронежской области после выявления 10 случаев кишечной инфекции в лагере возбудили дело

Одного ребенка госпитализировали

ВОРОНЕЖ, 6 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после выявления в муниципальном детском оздоровительном лагере "Юность" под Воронежем 10 случаев острой кишечной инфекции. Об этом сообщила в четверг в своем Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК России по Воронежской области.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ранее председатель СК России поручил доложить о ходе процессуальной проверки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, дети из лагеря 4 и 5 июля обратились за медицинской помощью.

Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области сообщала, что в муниципальном детском оздоровительном лагере "Юность" выявили 10 случаев острой кишечной инфекции, одного ребенка госпитализировали, началось эпидемиологическое расследование, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, отобраны пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции, взяты смывы с объектов. По предписанию Роспотребнадзора работа лагеря приостановлена.

Как сообщила журналистам пресс-служба администрации Новоусманского района, после выявления случаев инфекции отряды лагеря сразу были разобщены, чтобы не допустить случаев заражения, в настоящее время в лагере остается группа детей из Луганской Народной Республики.