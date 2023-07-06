В Москве избили актера из "Питер FM" Павла Баршака

Его доставили в больницу с травмами головы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Неизвестные избили на юго-западе Москвы актера Павла Баршака. Об этом ТАСС в четверг сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел на Нагорной улице в ночь на четверг. Неизвестные избили актера Павла Баршака, он был доставлен в больницу с травмами головы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, что стало причиной инцидента, а также обстоятельства произошедшего уточняются. Правоохранители по данному факту проводят проверку.

Павел Баршак известен ролями в фильмах "Прогулка" и "Питер FM". Также он снимался в сериалах "Каменская" и "Убойная сила".