6 июля, 13:37,
обновлено 6 июля, 13:55
Военная операция на Украине

В Краснодарском крае нашли обломки, которые могут принадлежать БПЛА

Как сообщили в оперативном штабе региона, пострадавших и разрушений нет

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата (БПЛА) найдены в поле в Ейском районе Краснодарского края. Никто не пострадал, разрушений нет, угрозы населению нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"На номер ЕДДС Ейского района поступила информация об обнаружении в поле обломков, предположительно, БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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