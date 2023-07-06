В результате ДТП в Подмосковье погибли три человека

По предварительным данным, водитель разбившейся машины мог заснуть за рулем

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Музыканты Мария Калмыкова, Кирилл Терентьев и Кирилл Полдник погибли в автокатастрофе на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в окружении артистов, их автомобиль вылетел с трассы и врезался в мачту АЗС в Серпухове.

"Авария случилась около пяти часов утра 5 июля на 97-м километре федеральной трассы "Крым". Легковой автомобиль, в котором находились музыканты, двигался из Москвы в сторону Серпухова. На большой скорости машина врезалась в стелу автозаправочной станции. Они скончались до прибытия к месту происшествия бригады скорой помощи", - рассказал собеседник агентства. По его словам, друзья артистов в социальных сетях объявили сбор денежных средств на организацию похорон.

По предварительным данным, водитель разбившегося автомобиля мог заснуть за рулем.

Как уточнили ТАСС друзья артистов, они направлялись на благотворительный музыкальный фестиваль экспериментальной электронной музыки "Аксиома" во Владимирской области.