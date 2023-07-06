6 июля, 14:00

На Урале следователи начали проверку по факту гибели двух зараженных менингококком человек

Следствие намерено установить точные прины их смерти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Следователи организовали проверку после смерти двух человек, зараженных менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области в четверг.

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"По указанию исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова территориальными следственными органами СК России организовано проведение процессуальных проверок по каждому из двух указанных случаев", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, будут установлены все обстоятельства и точные причины смерти двух человек. "Необходимо отметить, что ситуация со случаем возникновения менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра находится на контроле региональных органов здравоохранения и Роспотребнадзора, проводятся необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области ранее сообщалось о семи зарегистрированных случаях менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Специалисты провели вакцинацию более 60 сотрудников. Рисков заражения инфекцией людей, получивших посылки, нет. 

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РоссияСвердловская область
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