6 июля, 13:58,
обновлено 6 июля, 14:30
Военная операция на Украине

Сальдо заявил, что Каховское водохранилище перестало существовать

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Врио губернатора Херсонской области отметил, что Днепр вошел в свое природное русло и "течет без накопления воды", которая необходима региону

ГЕНИЧЕСК, 6 июля. /ТАСС/. Каховское водохранилище спустя месяц после ЧС на одноименной ГЭС перестало существовать. Об этом в четверг в эфире Первого канала заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Каховского водохранилища на сегодняшний день нет", - сказал Сальдо.

Он добавил, что Днепр вошел в свое природное русло и "течет без накопления воды", которая необходима региону. Сальдо напомнил, что до уничтожения дамбы ГЭС вода из водохранилища подавалась в Кривой Рог, Никополь, Марганец, Орджоникидзе, Днепродзержинск. "Это экологическая и гуманитарная катастрофа. С точки зрения военной она ничего не дала украинскому командованию и тем, кто сидят в Киеве", - отметил Сальдо. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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