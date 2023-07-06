Сальдо заявил, что Каховское водохранилище перестало существовать

Врио губернатора Херсонской области отметил, что Днепр вошел в свое природное русло и "течет без накопления воды", которая необходима региону

ГЕНИЧЕСК, 6 июля. /ТАСС/. Каховское водохранилище спустя месяц после ЧС на одноименной ГЭС перестало существовать. Об этом в четверг в эфире Первого канала заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Каховского водохранилища на сегодняшний день нет", - сказал Сальдо.

Он добавил, что Днепр вошел в свое природное русло и "течет без накопления воды", которая необходима региону. Сальдо напомнил, что до уничтожения дамбы ГЭС вода из водохранилища подавалась в Кривой Рог, Никополь, Марганец, Орджоникидзе, Днепродзержинск. "Это экологическая и гуманитарная катастрофа. С точки зрения военной она ничего не дала украинскому командованию и тем, кто сидят в Киеве", - отметил Сальдо.