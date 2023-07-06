На востоке Краснодара произошел пожар в поле

Площадь возгорания составила 500 кв. м

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. В районе жилого массива Пашковский в Краснодаре произошел пожар в поле, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Пожар произошел в поле, в районе жилого массива Пашковский (Карасунский внутригородской округ). В 15:30 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Первое пожарное подразделение установило, что произошло возгорание поля на площади 500 кв. м", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара от МЧС России привлекли 16 человек личного состава, четыре единицы техники.

В 16:27 пожар потушили. "Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.