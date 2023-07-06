В Байкальске для защиты домов от паводка установили водоналивную дамбу

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Водоналивную дамбу установили в Байкальске Иркутской области для защиты жилых домов от выхода воды из реки Солзан, уровень которой поднялся из-за дождей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Установлена водоналивная дамба для защиты домов микрорайона в Байкальске", - говорится в сообщении.

В городе возникла угроза подтопления микрорайона Гагарина, там объявили эвакуацию жителей из трех многоквартирных домов. В Байкальске ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Ангарском городском округе, где поднялась река Китой, по данным на 18:00 (13:00 мск), эвакуированы 42 человека из двух садоводств и заимки. Уровень воды в Китое начал снижаться. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ангарска. Но в связи с неблагоприятными погодными условиями в городском округе решено вести режим чрезвычайной ситуации. Такое решение приняли вечером 6 июля на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Еще шесть муниципалитетов находятся в режиме повышенной готовности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По данным на 20:00 (15:00 мск), отмечается резкое повышение уровня воды в реке Кирей в районе села Уйгат в Тулунском районе. Уровень достиг отметки 359 см при критическом 350 см. 7-8 июля на реке Ие в городе Тулуне ожидается повышение уровня воды до 680-780 см при критической отметке 750 см, возможен выход воды на пониженные участки местности.

В Иркутской области проходит дождевой паводок, из-за ливней выросли уровни воды в реках. В регионе ввели режим повышенной готовности. В разных районах подтопило более 50 участков, 6 домов, размыло 6 участков межмуниципальных дорог. По прогнозу синоптиков, осадки прекратятся 7-8 июля, а 9-11 июля в нескольких районах области вновь ожидаются ливни.