Экс-главу комитета по делам национальностей Ставрополья арестовали по делу о мошенничестве

Мужчина обвиняется в похищении 76 млн рублей при закупках для участников специальной военной операции

СТАВРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Суд на Ставрополье арестовал бывшего председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества по подозрению в мошенничестве. Мужчина обвиняется в похищении 76 млн рублей при закупках для участников специальной военной операции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Ленинского районного суда.

"Председателю комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества избрана мера пресечения. <…> Суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок на 1 месяц 15 суток", - говорится в сообщении.

По информации суда, бывший руководитель комитета обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Отмечается, что в 2022 году мужчина совместно с несколькими предпринимателями заключил с комитетом контракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников специальной военной операции. Разница между реальной рыночной стоимостью товаров и ценой, указанной в госконтрактах, составила более 76 млн рублей. По версии следствия, деньги были похищены.

Комитет по делам национальностей и казачества на Ставрополье в конце 2022 года был преобразован в министерство по национальной политике и делам казачества.