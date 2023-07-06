На Урале сообщили о состоянии заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников Ozon

По данным Минздрава региона, их состояние оценивается как удовлетворительное

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. В Екатеринбурге шесть сотрудников Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией , госпитализированы, сообщается в четверг в Telegram-канале Минздрава Свердловской области.

"Информация для СМИ по вспышке менингококковой инфекции: по состоянию на 19:00 в Сысертскую ЦРБ госпитализировано шесть сотрудников Ozon. Без клиники, контактные, положительные результаты лабораторных исследований. Состояние удовлетворительное", - говорится в публикации.

5 июля в Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщали о семи зарегистрированных случаях менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Два человека умерли.

В Роспотребнадзоре ранее также отмечали, что специалисты провели вакцинацию сотрудников, привили более 60 человек, исков заражения инфекцией для людей, получивших посылки, нет. В пресс-службе управления прокуратуры по Свердловской области уточнили, что проведение эпидемиологического расследования по факту выявления случаев инфекции взято на контроль.

