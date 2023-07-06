6 июля, 14:22,
обновлено 6 июля, 14:51

Экс-замглавы Минобрнауки Переверзевой предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

По подозрению в причастности к этому преступлению ранее задержали проректора института Максима Назарова

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах.

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"Бывшему первому заместителю министра образования и науки РФ Переверзевой Валентине Викторовне предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвинение связано с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Дело расследует главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Москве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении Переверзевой с 25 апреля проведен комплекс следственных действий: обыск, допрос, очные ставки с другими фигурантами.

Переверзева была назначена первым заместителем министра образования и науки Российской Федерации в марте 2017 года, а осенью 2018 года покинула должность.

Ранее по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров. Он был назначен исполняющим обязанности ректора после отъезда главы РАНХиГС Владимира Мау в Израиль в июле 2022 года. Позже он стал проректором института. По этому делу также проходят бывший замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывший ректор "Шанинки" Сергей Зуев, а также бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский муж Раковой Артур Стеценко, исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова и директор института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов. Эпизоды, связанные с ними, сейчас рассматривает Никулинский суд Москвы. 

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