СМИ: во Франции водитель впал в кому после выстрела в голову полицейским спецбоеприпасом

По данным телеканала BFMTV, инцидент произошел в коммуне Мон-Сен-Мартен в ночь с 29 на 30 июня, пострадавшему 25 лет

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Молодой водитель во Франции впал в кому после, предположительно, попадания спецбоеприпаса полицейского спецназа в голову. Об этом сообщил в четверг телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в коммуне Мон-Сен-Мартен (департамент Мерт и Мозель, северо-восток Франции) в ночь с 29 на 30 июня. 25-летний Эймен в районе 01:00 (02:00 мск) отправился с парой друзей на заправку. И, находясь за рулем, получил в голову выстрел из полицейского ружья так называемым бинбэгом - мешочком с твердыми шариками, который используется в качестве снаряда нелетального действия.

Точные обстоятельства произошедшего предстоит выяснить Генеральной инспекции национальной полиции , которая занимается расследованием возможных преступлений со стороны правоохранительных органов. По информации телеканала, в этом районе действовала группа полицейского спецназа RAID, прибывшая в качестве подкрепления для пресечения беспорядков.

Как уточняет радиостанция France Info, местный прокурор подтвердил, что со стороны Эймена не было отказа подчиниться требованиям стражей порядка, в машине не было обнаружено ни камней, ни пиротехники. Сами стражи порядка утверждают, что на протяжении нескольких часов подвергались обстрелам фейерверками и получали удары камнями от погромщиков, они не знали, что один из сделанных ими выстрелов мог ранить кого-то непричастного к беспорядкам. О тяжелом ранении молодого водителя они узнали лишь на следующий день, когда родители Эймена подали жалобу. Также, по информации радиостанции, в тот вечер еще один случайный прохожий пострадал от нелетального оружия для подавления беспорядков, однако отделался легкими повреждениями.