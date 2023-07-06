Главу компании в Карелии осудили по делу о некачественном ремонте пожарной техники МЧС

Суд приговорил его к трем годам исправительной колонии

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 июля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд приговорил руководителя компании "Виктория" к трем годам исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе карельской прокуратуры. Фирма заключила с Главным управлением МЧС России по Карелии контракты на ремонт пяти пожарных машин на общую сумму 9,5 млн рублей, в итоге машины были отремонтированы частично.

"Петрозаводский городской суд вынес приговор по коррупционному уголовному делу в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2020 году главное управление МЧС России по Карелии и ООО "Виктория" в целях исполнения государственного оборонного заказа заключили три контракта на выполнение работ по капитальному ремонту пяти пожарных автомобилей. Используя свое служебное положение, после осмотра поступившей пожарной техники подсудимый давал подчиненным указание о выполнении только части ремонтных работ.

Сотрудники УФСБ России по Карелии выявили нарушение в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Сумма ущерба, причиненного заказчику, составила более 4,5 млн рублей.

Подсудимый признал вину и добровольно возместил причиненный ущерб. Суд также назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей. Мужчина взят под стражу в зале суда.