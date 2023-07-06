6 июля, 15:38

СК возбудил дело после отравления посетителей суши-бара в Вологде

Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении требований безопасности возбуждено в Вологде по факту отравления посетителей суши-бара, некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация, сообщило следственное управление СК РФ по Вологодской области.

"В медучреждение Вологды обратились несколько человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления продукции из кафе. Некоторым потребовалась госпитализация. Следственным отделом по Вологде СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее ТАСС в управлении Роспотребнадзора по области, в инфекционную больницу помещены семь человек с отравлением, проводится эпидемиологическое расследование.

По данным областной прокуратуры, которая проводит проверку, отравление получили посетители суши-бара Yanki izakaya. Заведение приостановило работу. 

Теги:
РоссияВологодская область
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