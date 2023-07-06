6 июля, 15:27
Военная операция на Украине

В Херсонской области уничтожили тайник с пятью снарядами калибра 125 мм

Его обнаружили в 15 км от поселка Чаплынка

ГЕНИЧЕСК, 6 июля. /ТАСС/. Тайник с пятью артиллерийскими снарядами калибра 125 мм уничтожен в окрестностях поселка Чаплынка Херсонской области. Об этом сообщило в четверг в своем Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в 15 км от поселка городского типа Чаплынка Херсонской области по направлению в сторону села Григорьевка полицейские обнаружили тайник с боеприпасами. В овраге находились пять артиллерийских снарядов калибра 125 мм", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за высокой степени опасности найденных предметов было принято решение уничтожить боеприпасы накладным зарядом тротила. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация