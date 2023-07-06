В ДТП в Вологодской области пострадали три человека

Авария произошла в поселке Первомайском Вашкинского района

ТАСС, 6 июля. Трое подростков на мотоцикле и питбайке пострадали при столкновении в Вологодской области. Авария произошла в поселке Первомайском Вашкинского района, пострадавших готовят к отправке в больницу Вологды, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительной версии, несовершеннолетний 2010 года рождения, управляя мотоциклом "Альфа", при повороте налево допустил столкновение с питбайком под управлением несовершеннолетнего 2006 года рождения. В результате пострадали оба водителя и пассажир мотоцикла - несовершеннолетний 2009 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным УМВД, все пострадавшие были доставлены в медучреждение и готовятся к отправке в больницу Вологды. Водитель питбайка и пассажир мотоцикла находились в шлемах.