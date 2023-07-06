6 июля, 15:48
Военная операция на Украине

Над Белгородом сработала система ПВО

Виталий Невар/ ТАСС, архив
© Виталий Невар/ ТАСС, архив

По предварительным данным, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбиты несколько воздушных целей. Есть повреждения в одном частном домовладении, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, оперативные и аварийные службы на месте, идет подворовой обход. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация