ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка

Пострадали три человека

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Три человека получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинской армии, в том числе девочка 2019 года рождения. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал в Telegram-канале, что в результате обстрела Петровского района Донецка пострадали, по предварительной информации, два человека.

"По пл. Победы, 13 ранен ребенок - девочка 2019 года рождения" - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соседнем доме пострадал мужчина 1982 года рождения, а на улице Алябьева в том же районе - мужчина 1962 года рождения.

В 17:15 и в 17:25 мск Петровский район Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ из ствольной артиллерии снарядами 155 мм и из реактивных систем залпового огня соответственно.