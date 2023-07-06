6 июля, 16:28

В Минздраве Кировской области сообщили, что никто не пострадал при аварийной посадке Ан-2

По данным министерства, судно принадлежит частной компании "Парма"

ТАСС, 6 июля. На борту совершившего аварийную посадку в Кировской области легкомоторного самолета Ан-2 находились три человека. Они не пострадали, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

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"На борту были три человека, никто не пострадал", - сказали ТАСС в Минздраве Кировской области.

По данным пресс-службы правительства региона, легкомоторный самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку при авиапатрулировании около 16:50 вблизи деревни Чуваши. "Авиапатрулированием лесов занимается частная компания "Парма", с которой КОГСАУ "Лесоохрана" заключила договор. Самолет также принадлежит компании", - приводится в сообщении информация КОГСАУ "Лесоохрана".

На место происшествия выехали следователи СК, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проверку также начала Кировская транспортная прокуратура. 

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