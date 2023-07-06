В Ульяновске в массовом ДТП пострадали двое детей

Столкнулись семь легковых автомобилей и "Камаз"

ТАСС, 6 июля. "Камаз" столкнулся с семью легковыми автомобилями в Ульяновске, в результате чего пострадали двое детей. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

"По предварительной информации, на Сельдинском шоссе водитель автомобиля "Камаз" двигался в направлении Московского шоссе и допустил столкновение с движущейся впереди автомашиной Kia Rio. После столкновения автомобиль наехал на стоящий на обочине без водителя автомобиль Renault Logan", - говорится в сообщении ведомства.

После удара Kia Rio наехала на стоящую без водителя Lada Vesta, которая, в свою очередь, столкнулась с Kia Soul без водителя. Автомашина Kia Soul от удара наехала на стоящую впереди на обочине Toyota Camry под управлением водителя. После этого "Камаз" наехал на стоящий впереди автомобиль Datsun под управлением водителя, от удара автомобиль столкнулся со стоящим Hyundai Solaris.

В результате, сообщили в пресс-службе, пострадали дети - пассажиры автомобиля Datsun.