На севере Москвы загорелось здание с творческими студиями

Пострадали три человека

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в здании с театральными и танцевальными студиями на севере Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На 3-й улице Ямского поля горит здание, в котором расположены театральная и танцевальная студии", - сказал собеседник агентства. В столичном главке МЧС уточнили, что пожар произошел на 3-й улице Ямского поля в четырехэтажном здании, в котором расположены театральная и танцевальная студии. Очаг пожара находится на втором этаже.

Пострадали три человека, всего спасены девять; ранее сообщалось о двух и семи соответственно. "Внутри здания наблюдается плотное задымление", - добавил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (20:14 мск) - добавлена информация о числе пострадавших.