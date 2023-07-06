Суд Ленобласти приговорил к пожизненному сроку организатора нарколаборатории

Помимо Александра Платонова, осудили также Екатерину Карелину и Ирину Иванову, за производство наркотиков их приговорили к 12 и 7 годам лишения свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области приговорил к пожизненному сроку Александра Платонова - фигуранта дела о посягательстве на жизнь правоохранителей, незаконном хранении оружия, производстве наркотиков и уклонении от отбывания наказания, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"[Александру] Платонову по совокупности преступлений по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору", ч. 2 ст. 314 УК РФ "Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы", ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов", ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка" суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Помимо Платонова, осуждены Екатерина Карелина и Ирина Иванова. Они на одном из участков в деревне Баландино Волховского района Ленинградской области оборудовали лабораторию и произвели около 43 кг мефедрона.

Также Платонова признали виновным в том, что будучи осужденным в 2010 году за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его смерть, в 2011 году не вернулся в исправительное учреждение из краткосрочного отпуска, а скрывался около 10 лет, его задержали в 2020 году при проведении обыска в нарколаборатории. Платонов незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, и оказал вооруженное сопротивление при задержании, сделал не менее двух прицельных выстрелов в сотрудников полиции.

Суд назначил Карелиной и Ивановой за производство наркотиков в особо крупном размере наказание в виде 12 и 7 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима.